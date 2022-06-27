رويترز: واشنطن ستمنح أوكرانيا منظومة صواريخ متطورة

2022/06/27 | 05:55 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقع مصدر مطلع لرويترز أن تعلن الولايات المتحدة، هذا الأسبوع، عن صفقة لشراء نظام دفاع صاروخي أرض-جو متطور متوسط وطويل المدى لصالح أوكرانيا

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