2022/06/27 | 07:28 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد-واعأعلنت وزارة الطاقة الإكوادورية أن إنتاج النفط في الإكوادور بلغ "مستوى حرجا" وسيتوقف في غضون 48 ساعة إذا استمرت الاحتجاجات والحصار في البلاد. وقال الوزارة في بيان "في حال استمر هذا الوضع سيتوقف إنتاج البلاد من النفط في أقل من 48 ساعة.فقد أدى التخريب والاستيلاء على الآبار وإغلاق الطرق إلى منع نقل الإمدادات والديزل اللازم لمواصلة العمليات".وقد بات "إنتاج النفط عند مستوى حرج" بعد قرابة أسبوعين من احتجاجات السكان الأصليين ضد غلاء المعيشة مع نصب حواجز وإغلاق طرق في 19 من أصل 24 مقاطعة في البلاد وفقا للوزارة.وتابعت الوزارة "اليوم تظهر الأرقام انخفاضا بأكثر من 50%" في الإنتاج الذي كان حتى 12 حزيران حوالى 520 ألف برميل يوميا. تمتلك الإكوادور موارد هيدروكربونية كبيرة ويُعتبر النفط المُنتج الرئيسي الذي تصدّره البلاد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحذيرات لتوقف إنتاج النفط خلال 48 ساعة بالإكوادور بسبب الاحتجاجات) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تحذيرات لتوقف إنتاج النفط خلال 48 ساعة بالإكوادور بسبب الاحتجاجات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).