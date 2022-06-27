"أهم اكتشاف في علم الأحافير".. جيفة حيوان منقرض "محفوظة بشكل مثالي"

2022/06/27 | 07:28 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عثر عمال مناجم في كندا، الثلاثاء، على صغير حيوان "ماموث محنط "يرجع للعصر الجليدي وعمره أكثر من 30 ألف عام، وفقا لما نقله موقع "ساينس أليرت".

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