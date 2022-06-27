2022/06/27 | 07:45 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منعت أوروبا والولايات المتحدة استيراد النفط الروسي لقطع مصدر إيرادات مهم للكرملين، إلا أن خطة "تكديس الألم" على الرئيس فلاديمير بوتين، وإجباره على إعادة النظر في حربه ضد أوكرانيا، لم تنجح.

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