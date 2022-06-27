النفط يتراجع مع مناقشة مجموعة السبع ملفي إيران وروسيا

2022/06/27 | 08:13 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تراجعت أسعار النفط أكثر من دولار واحد للبرميل، اليوم الاثنين، بعد أن أدت المخاوف الاقتصادية العالمية إلى تقليص توقعات الطلب على النفط بينما يركز المستثمرون على اجتماع مجموعة السبع هذا الأسبوع، بسبب احتمال اتخاذ اجراءات بشأن صادرات النفط الروسية وإحياء الاتفاق النووي الإيراني.وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 1.42 دولار أو 1.3 في […]

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