رئيسي بمؤتمر مع الكاظمي: نجزم بأنه لا جدوى من استمرار الحرب في اليمن

2022/06/27 | 08:16 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي على أن استمرار الحرب في اليمن لا جدوى منه وذلك في مؤتمر صحفي عقده مع مصطفى الكاظمي، رئيس الوزراء العراقي الذي كان بزيارة إلى السعودية.

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