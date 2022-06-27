حزب رأس المال الفاشي الشمولي - مصعب قاسم عزاوي

2022/06/27 | 08:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#مصعب_قاسم_عزاوي حوار أجراه فريق دار الأكاديمية للطباعة والنشر والتوزيع في لندن مع مصعب قاسم عزاوي.



فريق دار الأكاديمية: قمت بتوصيف الاقتصاد الرأسمالي المعولم في الحقبة الراهنة بأنه نقيض للديموقراطية وصنو للفاشية والشمولية، فهل يمكن لك توضيح وجهة نظرك بذلك الصدد؟مصعب قاسم عزاوي: الديموقراطية الأصيلة تقتضي تمكن المتشاركين في أي مجتمع من المشاركة الفعلية في رسم سياسات وتوجهات ذلك المجتمع بشكل يتجاوز ......





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