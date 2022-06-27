القبض على متهم بالتزوير في بغداد

2022/06/27 | 08:27 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت وكالة شؤون الشرطة في وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، عن القاء القبض على متهم بتزوير مستمسكات رسمية خلال مراجعته دائرة التقاعد.وذكرت الوكالة في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، أنه “بعد ورود معلومات دقيقة الى فوج طوارىء بغداد التاسع التابع الى قيادة شرطة بغداد حول وجود احد المتهمين يحمل مستمسكات مزورة يروم مراجعة […]

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