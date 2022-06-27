مركز الفلك يحدد موعد عيد الأضحى 2022

2022/06/27 | 08:47 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مركز الفلك الدولي، إن السبت الموافق 9 يوليو سيكون أول أيام عيد الأضحى في العديد من دول العالم الإسلامي.

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