2022/06/27 | 08:57 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… اكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني كاروان انور، ان البيت الكردي يعاني من تناثر اجزاءه بسبب الحزب الديمقراطي الكردستاني، حيث يسعى الاتحاد الى لململة هذا البيت والتوجه نحو بغداد لتشكيل الحكومة.وقال انور لـ /المعلومة/، ان “المعطيات في الشارع الكردستاني وخصوصا مع امتلاك الحزب الديمقراطي رئاسة الحكومة في الاقليم ومنصب في رئاسة البرلمان فأن […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عضو بالاتحاد: نسعى الى لململة البيت الكردي بعد تناثر اجزاءه بسبب “الديمقراطي”) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عضو بالاتحاد: نسعى الى لململة البيت الكردي بعد تناثر اجزاءه بسبب “الديمقراطي”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).