اقتصادي: سعر صرف الدولار لن يعود الى سابق عهده بسبب الالتزامات الدولية

2022/06/27 | 09:02 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استبعد المختص بالشأن الاقتصادي، محمد عطية الساعدي، عود سعر صرف الدولار الى سابق عهده، لافتا الى ان هناك أسباب تتعلق بالتزامات العراق مع البنك الدولي فيما يتعلق بهذا الامر.

وقال الساعدي ان “سعر صرف الدولار المحدد من قبل الحكومة من المستبعد جداً ان يعود الى الرقم السابق المحدد بـ 1800 دينار للدولار”.

وأضاف ان “الوعود التي تطلق من قبل بعض الاحزاب والكتل السياسية سوف تصطدم بالتزامات العراق باتفاقيات البنك الدولي”، مؤكدا ان “اتفاق رفع سعر الصرف جاء وفق اتفاقيات مع المنظمات الدولية واملاءات فرضتها المؤسسات العالمية مقابل دعم العراق بالقروض”.

ولفت الى أهمية قيام الحكومة الجديدة المقبلة بالعمل على اعداد خطة اقتصادية وتنموية شاملة تخفف من نسبة الفقر وتحرك عجلة القطاع الخاص عبر تفعيل الاستثمارات والاستفادة من الوفرة المالية الكبيرة التي تحققت بفعل ارتفاع اسعار النفط عالميا”.

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