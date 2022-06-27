مصرع وإصابة 3 أشخاص بحادث سير على طريق كركوك – السليمانية

2022/06/27 | 09:09 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

لقيت امرأة مصرعها وأصيب شخصان، الإثنين، بحادث مروري على طريق كركوك – السليمانية.

وقالت دائرة مرور كركوك في بيان، إنّ “حادثاً مرورياً وقع ليلة أمس لمركبة نوع (BMW) والمرقمة (4054) صلاح الدين، بسبب السرعة الشديدة وعدم الانتباه”.

وأضاف البيان، أنّ “الحادث أدى الى وفاة أمرأة وإصابة شخصين كانوا يستقلونها”، داعياً سائقي المركبات إلى “التأني في القيادة خصوصاً على الطرق الخارجية”.

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