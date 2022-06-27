المرور تصدر توجيها بشأن مرور المركبات الكبيرة على طريق سريع محمد القاسم

2022/06/27 | 09:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

أعلنت مديرية المرور العامة، اليوم الاحد، السماح للمركبات الكبيرة بالمرور من طريق محمد القاسم في بغداد.

وقالت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، انه "بعد اكتمال الاعمال في طريق المرور السريع محمد القاسم، وجه مدير المرور العام طارق الربيعي، دوريات مديرية المرور بالسماح للمركبات الكبيرة بالمرور على طريق المرور السريع محمد القاسم".

وكانت المديرية اعلنت في وقت سابق، قطع بعض اجزاء طريق محمد القاسم، لاجراء الصيانة له.

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