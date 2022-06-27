2022/06/27 | 09:12 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ‏نفط ذي قار ترصد 100 مليون دينار لدار المسنين ومكافاة مالية للمستفيدين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شبكة اخبار الناصرية الإلكتروني بتاريخ: 2022/06/27 | 09:12.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شبكة اخبار الناصرية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (‏نفط ذي قار ترصد 100 مليون دينار لدار المسنين ومكافاة مالية للمستفيدين) نشر أولاً على موقع (شبكة اخبار الناصرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (‏نفط ذي قار ترصد 100 مليون دينار لدار المسنين ومكافاة مالية للمستفيدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شبكة اخبار الناصرية).