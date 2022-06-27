إصابة تقود الشرطة الألمانية إلى مزرعة فيها أكثر من 100 أفعى خطيرة

2022/06/27 | 09:15 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أفادت الشرطة الألمانية بأنها اكتشفت أكثر من 110 أفاعي خطيرة في مزرعة بعد أن سعت امرأة كانت تعيش هناك للحصول على علاج طبي من لدغة سامة.وفي التفاصيل، حضرت امرأة (35 عاما) بنفسها وقادت سيارتها إلى مستشفى في سالزغيتر، بالقرب من هانوفر، في وقت مبكر من أمس الأحد، وأخبرت الأطباء هناك أن إحدى أفاعيها الجرسية […]

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