وزير خارجية ايران في انقرة اليوم

2022/06/27 | 09:16 - المصدر: وكالة خبر

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يجري وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان اليوم الإثنين، زيارة إلى أنقرة .

وذكرت الخارجية التركية في بيان لها أن أمير عبداللهيان “سيزور تركيا” اليوم ويعقد محادثات حول القضايا الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية الراهنة.

وتأتي زيارة عبد اللهيان بعد أربعة أيام على توجيه وزير خارجية الكيان الصهيوني يئير لبيد الشكر لتركيا لإحباطها مخططا لهجمات إيرانية يشتبه بأنها كانت ستستهدف إسرائيليين في إسطنبول.

وكانت السلطات الامنية التركية قد أوقفت الاسبوع الماضي في إسطنبول ثمانية أشخاص، بينهم إيرانيين، للاشتباه بتحضيرهم لهجمات ضدّ إسرائيليين، بينهم سفير سابق .

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