بعد 22 يوماً من منعها.. بغداد تسمح لمركبات الحمل السير على “محمد القاسم”

2022/06/27 | 09:16 - المصدر: وكالة خبر

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سمحت المرور العامة، اليوم الاثنين، للمركبات الكبيرة (الحمل) السير على طريق “محمد القاسم” السريع في العاصمة بغداد، وذلك بعد أكثر من 20 يوماً على منعها.

وقالت في تنويه؛ صدر، صباح اليوم، الى اصحاب المركبات الكبيرة، إنه بعد اكتمال الاعمال في طريق المرور السريع (محمد القاسم)، وجه مدير المرور العام اللواء الحقوقي طارق الربيعي، دوريات مديرية المرور ، بالسماح للمركبات الكبيرة بالمرور على طريق المرور السريع محمد القاسم”.

واعلنت مديرية المرور العامة، في الخامس من حزيران الجاري، عن المباشرة بمنع مرور مركبات الحمل الكبيرة عبر طريق المرور السريع في العاصمة بغداد، وحثت سائقيها لاتخاذ طريق قناة الجيش السريع بديلاً عنه.

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