وزارة الداخلية: اعتقال متهم داخل دائرة التقاعد في بغداد

2022/06/27 | 09:16 - المصدر: وكالة خبر

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أعلنت وزارة الداخلية، الإثنين، إلقاء القبض تهم راجع دائرة التقاعد العامة بمستمسكات مزورة في بغداد.

وذكر بيان للوزارة، “بعد ورود معلومات دقيقة الى فوج طوارىء بغداد التاسع التابع إلى قيادة شرطة بغداد حول وجود أحد المتهمين يحمل مستمسكات مزورة يروم مراجعة هيئة التقاعد العامة، حيث وجه قائد شرطة بغداد اللواء الركن ماجد فالح نعمة بتشكيل فريق عمل متخصص ومتابعة المعلومة والتأكد منها وتدقيقها، وبالفعل تمكن فريق العمل من إلقاء القبض على المتهم وضبط المستمسكات المزورة والتوجه به إلى مكتب مكافحة الاجرام لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه وفق القانون”.

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