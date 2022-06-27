تهم تعذيب وقتل.. جريمة صادمة من أم سلبت حياة طفلها بعمر 3 سنوات وزعمت أنه مفقود

2022/06/27 | 09:18 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تم العثور على جثة تشيز البالغ من العمر 3 سنوات في ثلاجة صباح الجمعة أثناء فحص خدمات حماية الأطفال، وتواجه والدته أزوري دي فرانس الآن اتهامات بقتل طفل إلى جانب التعذيب وإخفاء وفاة فرد.

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