به 6 مقاعد فقط.. مطعم ياباني متواضع يجذب المشاهير بسبب طاهية

2022/06/27 | 09:19 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تُعد ناتسوكو شوجي، التي توّجت كأفضل طاهية في آسيا لعام 2022، واحدة من أكثر الطهاة روعة في اليابان.لكن الصعود إلى القمة لم يكن سهلاً: كان على الشابة البالغة من العمر 32 عامًا اجتياز التحديّات لحجز مكان لها في عالم المطبخ الياباني التقليدي الذي يهيمن عليه الذكور.تستكشف الطاهية ومالكة مطعم Eté علاقة الفن بالمطبخ وكيفية تناول الطعام.

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