“لامدا” يرعب العالم.. خوف يتصاعد من تداعيات الذكاء الاصطناعي

2022/06/27 | 09:25 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ بات للذكاء الإصطناعي دورٌ متزايدٌ في معظم مجالات حياتنا اليومية، ولكن ما حصل منذ أيام مع روبوت “لامدا” من غوغل والذي قيل إنه بات يملك “وعياً بشرياً”، تسبب بحالة من الجدل والرعب في العالم.فالضجّة الواسعة التي أثارها مهندس برمجيات في غوغل بادعائه أن روبوت “لامدا” واعٍ ومدرك لذاته ومحيطه، نظراً لقدرته على […]

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خوف يتصاعد من تداعيات الذكاء الاصطناعي أولاً على ايرث نيوز.

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