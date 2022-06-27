المرور تصدر توجيهاً بشأن مرور المركبات الكبيرة على طريق سريع محمد القاسم

2022/06/27 | 09:32 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعأصدرت مديرية المرور العامة توجيها بشأن مرور المركبات الكبيرة على طريق سريع محمد القاسم.وذكرت المديرية في بيان لها تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) ، أن"مدير المرور العام اللواء طارق الربيعي وجه بالسماح للمركبات الكبيرة بالمرور على طريق المرور السريع محمد القاسموذلك بعد اكتمال الأعمال في الطريق ".

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