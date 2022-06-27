"تحمل ألوان علم المثليين".. الشرطة الجزائرية تصادر نسخا من القرآن وتتلفها

2022/06/27 | 09:32 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الشرطة الجزائرية مصادرة 81 مصحفا كانت معروضة للبيع في مكتبة وسط مدينة بسكرة ( شمال شرق البلاد)، لأنها تحمل ألوان علم المثليين، وفقا لصحيفة "النهار".

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