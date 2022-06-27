ايران: المحادثات مع السعودية ستستأنف قريبا في بغداد

2022/06/27 | 09:33 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، الاثنين، ان المحادثات الثنائية مع السعودية ستستأنف قريبا في العاصمة العراقية بغداد.ونقلت قناة الجزيرة عن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية خطيب زادة قوله، إن “المحادثات مع السعودية ستستأنف قريبا في بغداد”، مبينة ان “السعودية مستعدة لمواصلة المفاوضات على المستوى الدبلوماسي”.وأضاف زادة، أن “رئيس الوزراء العراقي نقل لنا نقاطا […]

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