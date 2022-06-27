العراق يوقع مذكرة رعاية مع الناتو

2022/06/27 | 09:43 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الاثنين، توقيع العراق لمذكرة رعاية مع الناتو.وقال المتحدث باسم القيادة اللواء تحسين الخفاجي في بيان ورد لوكالة ايرث نيوز انه “وقع اليوم كل من رئيس الاركان الفريق الاول الركن عبد الأمير رشيد يار الله، والفريق جيوفاني م.إيانوتشي، من بعثة الناتو في العراق مذكرة رعاية لإدراج العراق […]

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