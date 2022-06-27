التجارة تعلن الموقف اليومي لإستلام الحنطة المسوقة من الفلاحين لموسم 2022

2022/06/27 | 09:43 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

أعلنت وزارة التجارة، اليوم الاحد، الموقف اليومي لاستلام الحنطه المسوقة من الفلاحين للموسم الحالي.

وقال المكتب الإعلامي للوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "موقف كميات الحنطة المسوقة من الفلاحين والمزارعين لموسم 2022 لمواقع التسويق العائدة للشركة العامة لتجارة الحبوب في محافظات البلاد، امس الاحد، متمثل بـ :نينوى 2564 طن، وكركوك 1890 طن، واربيل 1927 طن، وسليمانيه 3033 طن، ودهوك 364 طن، وصلاح الدين 648 طن".

وأضاف "اما الكميات في باقي المحافظات فكانت : الانبار 78 طن، وديالى 326 طن، وواسط 149 طن، وميسان 65 طن، وبابل 146 طن، وذي قار 30 طن".

وأشارت الى، ان "اجمالي تسويق ، اليوم الاثنين، كان 11226 طن، فيما كان اجمالي الكميات المسوقة منذ بدء التسويق في التاسع من نيسان الماضي ولغاية استلام اخر كمية من اليوم ( 1989764 ) طن".

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