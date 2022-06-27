4 مصابين بحادث سير ’مروع’ قرب قضاء بلد شرق صلاح الدين (صورة)

2022/06/27 | 09:43 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- صلاح الدين

أصيب أربعة أشخاص، اليوم الاثنين، بحادث سير مروع في شرق صلاح الدين.

وقال مصدر أمني لـ (بغداد اليوم) إن "أربعة أشخاص أصيبوا أحدهم بحالة حرجة إثر حادث سير قرب قضاء بلد شرق صلاح الدين".

وأضاف انه "تم نقل المصابين إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم".

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