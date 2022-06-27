مكاسب لأسعار النفط.. خام برنت يتخطى حاجز 113 دولارا

2022/06/27 | 09:43 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

واصلت أسعار النفط مكاسبها، اليوم الاثنين، حيث وقف المستثمرون على أهبة الاستعداد لأي تحركات ضد صادرات النفط والغاز الروسية قد تأتي من اجتماع لزعماء مجموعة الدول السبع الكبرى في ألمانيا.

وتلوح في الأفق احتمالية زيادة شح الإمدادات في السوق حيث سعت الحكومات الغربية إلى طرق لخفض قدرة روسيا على تمويل حربها في أوكرانيا، على الرغم من أنه من المتوقع أيضًا أن يناقش قادة مجموعة السبع إحياء الاتفاق النووي الإيراني، ما قد يؤدي إلى المزيد من صادرات النفط الإيرانية .

وقالت مصادر، لوكالة رويترز إن الدول المنتجة في أوبك+، التي تضم روسيا، ستلتزم على الأرجح بخطة لزيادة إنتاج النفط في أغسطس/آب عندما تجتمع يوم الخميس.

لكن في الوقت الحالي، طغت مخاوف العرض الملحة على المخاوف المتزايدة بشأن احتمالية حدوث ركود عالمي بعد سلسلة من البيانات الاقتصادية الأمريكية المتشائمة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 10 سنتًات، أو 0.09%، إلى 113.22 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 04:42 بتوقيت غرينتش بعد ارتدادها بنسبة 2.8% يوم الجمعة.

وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 107.63 دولارات للبرميل، مرتفعًا 11 سنتًا، أو 0.1%، بعد ارتفاعه 3.2% في الجلسة السابقة.

وسجل كلا العقدين انخفاضًا أسبوعيًا ثانيًا لهما الأسبوع الماضي حيث عزز ارتفاع أسعار الفائدة في الاقتصادات الرئيسية الدولار وأثار مخاوف الركود، ومع ذلك، ظلت أسعار النفط مدعومة جيدًا فوق 100 دولار للبرميل.

ومن المتوقع أن يناقش قادة مجموعة السبع، الذين بدأوا اجتماعهم يوم الأحد، خيارات لمعالجة ارتفاع أسعار الطاقة واستبدال واردات النفط والغاز الروسية، بالإضافة إلى المزيد من العقوبات التي لا تؤدي إلى تفاقم التضخم.

وتشمل هذه الإجراءات تحديد سقف محتمل لأسعار صادرات النفط الروسية لتقليل عائدات موسكو مع الحد من الأضرار التي تلحق بالاقتصادات الأخرى.

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