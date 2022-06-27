الخرطوم تتهم إثيوبيا بـ

2022/06/27 | 09:48 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتهمت القوات المسلحة السودانية، الجيش الإثيوبي بإعدام 7 جنود سودانيين بالإضافة إلى مواطن سوداني "كانوا أسرى لديه".

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