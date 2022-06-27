التجارة تعلن عن الموقف اليومي لاستلام الحنطة المسوقة 

2022/06/27 | 09:50 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت وزارة التجارة، اليوم الاثنين، عن الموقف اليوم لاستلام الحنطة المسوقة من قبل الفلاحين.وذكرت الوزارة في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، إن “موقف كميات الحنطة المسوقة من الفلاحين والمزارعين لموسم 2022 لمواقع التسويق العائدة للشركة العامة لتجارة الحبوب في محافظات البلاد ليوم الاحد الموافق 6/26 وكانت كما مدرج ادناه نينوى 2564 طن […]

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