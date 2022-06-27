2022/06/27 | 09:56 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ افاد مصدر امني، اليوم الاثنين، بإصابة خمسة اشخاص بحادث سير في محافظة ديالى.وقال المصدر لوكالة ايرث نيوز ان “خمسة اشخاص بينهم صبي اصيبوا في حادث سير على طريق بعقوبة- المنصورية ضمن حدود محافظة ديالى”.واضاف المصدر ان “المصابين تم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج”.

ظهرت المقالة بينهم صبي..



خمسة مصابين بحادث سير في ديالى أولاً على ايرث نيوز.

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