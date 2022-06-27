ايران: الكاظمي نقل لنا نقاطاً من السعودية بشأن المحادثات الثنائية

2022/06/27 | 10:03 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة – واع

أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، نقل لإيران نقاطاً من السعودية بشأن المحادثات الثنائية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية سعيد خطيب زاده، خلال مؤتمر صحفي تابعته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى إيران، تهدف لإحياء المحادثات السعودية – الإيرانية".

وأضاف، أن "الجانب السعودي مستعد لمواصلة المحادثات على المستوى الدبلوماسي في بغداد"، مبيناً، أن "الكاظمي نقل نقاطاً من السعودية بشأن المحادثات الثنائية".

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