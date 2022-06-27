إيران: السعودية تريد استئناف المحادثات الدبلوماسية

2022/06/27 | 10:03 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة، خلال في مؤتمر صحفي، إن السعودية تريد استئناف المحادثات الدبلوماسية مع طهران، وذلك بعد يوم من محاولات رئيس الوزراء العراقي إحياء المحادثات بين الدولتين.

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