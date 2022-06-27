توقيع مذكرة مع الناتو لرفع قدرات تدريب القوات العراقية

2022/06/27 | 10:08 - المصدر: وكالة خبر

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وقّع العراق، الإثنين، مذكرة رعاية لإدراجه في نظام تدوين الناتو الذي يسمح برفع قدرات قواته في مجال التدريب.

وقالت رئاسة أركان الجيش، في بيان، إن “رئيس الأركان الفريق الأول الركن عبد الأمير رشيد يار الله، وقع اليوم، مع الفريق جيوفاني م.



إيانوتشي، من بعثة الناتو في العراق، مذكرة رعاية لإدراج العراق في نظام تدوين الناتو، الذي يسمح برفع قدرات قواتنا في مجال التدريب”.

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