هلوسات صحوة الموت: فقه النصر والتمكين - سيد القمني

2022/06/27 | 10:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سيد_القمني انتكاسة المسلمين إلى الوثنية: التشخيص قبل الإصلاحالفصل الأولهلوسات صحوة الموت: فقه النصر والتمكينبعد أن يشرح لنا الدكتور محمد عمارة منهج الوسطية الذي هو منهج الإسلام الصحيح، يوضح معنى مصطلح «الاستعلاء»، بكونه لونًا من «الكبرياء المشروع فنعتز بحضارتنا وبديننا وبلغتنا وبأمتنا وبثقافتنا وبكبريائنا» (الجزيرة، خطاب الهوية).المهم أن هذا الاستعلاء بما لدينا من مبررات الكبرياء على ......





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