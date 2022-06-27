نضالات هزمت مكائد الحكومة البريطانية ضد شعب فلسطين - سعيد مضيه

2022/06/27 | 10:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعيد_مضيه كما يقول مثلنا الشعبي "يساعدوه في قبر أبوه"، بينما تمضي مدحلة الاستيطان واغتصاب الأرض بأمان واطمئنان تحت بصر وسمع الحكومة الفلسطينية والفصائل الوطنية نجد في الخارج تحديات شجاعة أغرقت كيد الحكومة البريطانية لحقوق الشعب الفلسطيني .



تصدر قرارات المحاكم وبيانات الهيئات الأكاديمية تتحدى ال "منع" الحكومي .



اوردت القصة كاملة يارا هواري في تقرير موثق: "إحدى التكتيكات المفضلة للحكومة البريطانية ربط النضال ......





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