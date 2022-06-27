انخفاض اسعار الدولار بالأسواق المحلية العراقية

2022/06/27 | 10:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

سجلت أسعار صرف الدولار، اليوم الاثنين، انخفاضاً بالأسواق المحلية العراقية.

ورصد مراسل (بغداد اليوم) اسعار صرف الدولار بحسب محال الصيرفة المنتشرة في بغداد والمحافظات العراقية الاخرى، حيث بلغ سعر الصرف كالتالي:

بغداد

البيع 148.500 دينار

الشراء 147.500 دينار

الشمال

البيع 148.500 دينار

الشراء 147.500 دينار

الجنوب

البيع 148.500 دينار

الشراء 147.500 دينار

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