إيران: الكاظمي نقل لنا نقاطا من السعودية والمفاوضات ستستأنف قريبا في بغداد

2022/06/27 | 10:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

كشف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، اليوم الاثنين، عن نتائج زيارة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الى طهران.

وقال زاده، في مؤتمر صحفي، تابعته (بغداد اليوم)، إنه "سنعلن خلال ساعات عن مكان وزمان استئناف المحادثات النووية التي ستكون في دولة خليجية"، مضيفاً أن "رئيس الوزراء العراقي نقل لنا نقاطا من السعودية بشأن المحادثات الثنائية".

وتابع، أن "السعودية مستعدة لمواصلة المفاوضات على المستوى الدبلوماسي"، مبيناً أن "المحادثات مع السعودية ستستأنف قريبا في بغداد".

وكان رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، قد اكد امس الأحد، الاتفاق مع الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي على التهدئة في المنطقة.

وقال الكاظمي في مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الإيراني: "اتفقنا على دعم الهدنة في اليمن والمنطقة"، مبيناً أنه "اتفقنا على تذليل تحديات الأمن الغذائي في المنطقة، وعلى تعزيز التعاون الثنائي بين العراق وإيران".

وأضاف "ناقشنا تحديات المنطقة والتعاون المشترك"، مبينا "جئنا لبحث العلاقات التاريخية الثقافية والدينية مع الجمهورية الإسلامية".

وتابع أنه "اتفقنا على تعزيز العلاقات التجارية واتفقنا على وضع برنامج لدعم زيارة الأربعينية"، مبينا أنه "في السابق رفعنا التأشيرات في المطارات العراقية وفي الأسابيع الماضية رفعناها ضمن الحدود البرية وضمن حدود معينة".



وأردف "إننا مقبلون على الزيارة الأربعينية وسنستقبلهم بكل حفاوة".

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