نائب يكشف عن موعد تشكيل الحكومة

2022/06/27 | 10:15 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد..توقع النائب عن التلاف دولة القانون جاسم الموسوي، الاثنين ، قرب تشكيل حكومة وطنية تلبي مصالح الشعب العراقي ، مشيرا إلى أن الإطار التنسيقي بإنتظار حسم مرشح رئاسة الجمهورية لبدء مفاوضات تشكيل الحكومة القادمة .وقال الموسوي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “انفراجة رئاسة الجمهورية سترسم مفاوضات تشكيل الحكومة المقبلة”، مبينا أن […]

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