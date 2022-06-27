انخفاض أسعار صرف الدولار أمام الدينار لليوم الثاني

2022/06/27 | 10:15 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

استمرت أسعار صرف الدولار، بالانخفاض في البورصة العراقية.

سعر البيع: 148100 دينار لكل 100 دولار

سعر الشراء: 148000 دينار لكل 100 دولار.

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