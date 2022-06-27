الكاظمي يطرح على الرياض وطهران لقاء يجمع وزيري خارجية البلدين في بغداد

2022/06/27 | 10:18 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزارة الخارجية العراقية.

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