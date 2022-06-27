نائب عن دولة القانون يكشف عن موعد تشكيل الحكومة الجديدة

2022/06/27 | 10:25 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

توقع النائب عن التلاف دولة القانون جاسم الموسوي، الاثنين ، قرب تشكيل حكومة وطنية تلبي مصالح الشعب العراقي ، مشيرا إلى أن الإطار التنسيقي بإنتظار حسم مرشح رئاسة الجمهورية لبدء مفاوضات تشكيل الحكومة القادمة .

وقال الموسوي إن “انفراجة رئاسة الجمهورية سترسم مفاوضات تشكيل الحكومة المقبلة”، مبينا أن “الأيام المقبلة شهدت حوارات إيجابية بين القوى السياسية لتشكيل حكومة وطنية تلبي احتياجات الشعب العراقي” .

وأضاف، “نتأمل خيرا بالفترة المقبلة حصول تفاهمات بين الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني إلى اتفاق كردي على رئاسة الجمهورية الذي سينعكس ايجابيا على تشكيل الحكومة”.

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