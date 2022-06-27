مركز الفلك الدولي: التاسع من تموز أول أيام عيد الأضحى في العديد من دول العالم

2022/06/27 | 10:25 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلن مركز الفلك الدولي، اليوم الاثنين، ان يوم السبت ، التاسع من شهر تموز القادم هو اول ايام عيد الأضحى المبارك في العديد من دول العالم.

وقال مدير مركز الفلك الدولي، محمد شوكت عودة في بيان، أن “معظم الدول الإسلامية بدأت شهر ذي القعدة يوم الأربعاء ، الأول من حزيران بما في ذلك السعودية والإمارات وعمان ومصر و بلاد الشام وبلاد المغرب، وعليه سيتم تحري هلال شهر ذي الحجة يوم الأربعاء ، التاسع والعشرين من حزيران الحالي”.

وتابع: “في ذلك اليوم فإن رؤية الهلال غير ممكنة بالعين المجردة من أي مكان في العالم الإسلامي، في حين أنها ممكنة بصعوبة باستخدام التلسكوب من غرب آسيا وشمال أفريقيا ، وعليه من المتوقع أن يكون يوم الخميس 30 حزيران الجاري أول أيام شهر ذي الحجة في العديد من الدول و يكون الجمعة 8 تموز المقبل وقفة عرفة والسبت 9 تموز أول أيام عيد الأضحى المبارك”.

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