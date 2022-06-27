مركز الفلك الدولي يحدد موعد أول أيام عيد الأضحى

2022/06/27 | 10:34 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مركز الفلك الدولي، الاثنين، أن يوم السبت الموافق 9 يوليو القادم هو أول أيام عيد الأضحى في العديد من دول العالم، وفقا لوكالة الأنباء الرسمية الإماراتية "وام".

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