حروب - المجال الحيوي العنصري - روسيا بوتين مثالا - صلاح بدرالدين

2022/06/27 | 10:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#صلاح_بدرالدين حروب " المجال الحيوي العنصري " روسيا بوتين مثالا ثمة بمراحل التاريخ اشكالا من الحروب ، والغزوات ، تباينت ، وسائلها ، وشعاراتها ، وأهدافها القريبة والبعيدة ، بينها من اجل نشر دين جديد او مذهب آخر ، او فرض عقيدة بالقوة ، او بسط سيطرة نظام سياسي معين ، او احتلال بلدان واراضي ، او اخماد ثورات وانتفاضات لشعوب تنشد الحرية ، او النبش في أوراق الماضي السحيق واحياء الامجاد على حساب افناء الاخرين ......





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