مستكشوفون  يعثرون على أعمق حطام سفينة في العالم

2022/06/27 | 10:45 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..اكتشف أعمق حطام سفينة في العالم بعد مرور ما يقرب من 80 عاما على غرقها، على بعد أربعة أميال في أعماق المحيط.وعثر المستكشفون على المدمرة يو إس إس مرافقة صامويل ب.روبرتس، المعروفة باسم Sammy B في بحر الفلبين، وكانت قد هزمت من قبل اليابانيين في معركة بحرية دامية شرق […]

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