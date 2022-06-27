2022/06/27 | 10:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الاثنين، عن حالة الطقس في البلاد للأسبوع الحالي، فيما توقعت تصاعداً للغبار مع ارتفاع في درجات الحرارة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الانواء الجوية تتوقع تصاعدا للغبار وارتفاع درجات الحرارة في العراق) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الانواء الجوية تتوقع تصاعدا للغبار وارتفاع درجات الحرارة في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).