لليوم الثاني تواليا.. الخريجون يقطعون شارع مبنى محافظة ديالى (فيديو)

2022/06/27 | 10:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ ديالى

اقدم خريجون من غير المحاضرين، اليوم الاثنين، على قطع شارع ديوان محافظة ديالى الرئيسي لليوم الثاني على التوالي مطالبين بالتعيين.

وذكر مراسل (بغداد اليوم)، أن "الخريجين غير المحاضرين قطعوا شارع ديوان محافظة ديالى الرئيسي لليوم الثاني على التوالي مطالبين بالتعيين".

وكان وزير المالية علي عبد الأمير علاوي، أوضح في وقت سابق، ان "الوزارة ملتزمة بتمويل كافة التخصيصات الواردة في الجدول (أ) من القانون لتأمين قطاعات الغذاء والكهرباء والمحاضرين والاداريين والعقود والاجراء وحملة الشهادات العليا والخريجين من الاوائل والمفسوخة عقودهم من الاجهزة الامنية والعسكرية".

واضاف ان "الهدف من تقديم هذا القانون هو تغطية الاحتياجات المالية الفعلية التي تسهم في تخفيف البطالة والحد من الفقر وتحقيق الاستقرار المالي في ظل التطورات العالمية الطارئة والاستمرار في تقديم افضل الخدمات للمواطنين والارتقاء بالمستوى المعيشي لهم".يذكر ان مجلس النواب صوّت في وقت سابق على إقرار قانون الأمن الغذائي، الأمر الذي ترك سجالاً بين الأوساط السياسية ما بين مؤيد ومعارض، بين من يعتبره استنزافاً جديداً لمقدرات البلاد وباباً من ابواب الفساد، وآخر من يعتبره عملية اسعاف للمواطن الفقير.

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