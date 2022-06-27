كركوك مقابل التوافق.. هل ستكون المحافظة ضمن ’صفقة’ تشكيل الحكومة؟

2022/06/27 | 10:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - كركوك

علق القيادي في الاطار التنسيقي عائد الهلالي، اليوم الاثنين، بشأن الانباء التي تحدثت عن جعل محافظة كركوك ضمن صفقة تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، بين الاطار والقوى الكردية.

وقال الهلالي، لـ(بغداد اليوم)، ان "كل الانباء التي تتحدث عن جعل كركوك، ضمن صفقة تشكيل الحكومة، بين الاطار والقوى الكردية، غير صحيحة وهي شائعات تهدف الى خلط الأوراق".

وأضاف، ان "محافظة كركوك عراقية وستبقى عراقية وتحت حكم الحكومة العراقية الاتحادية، ولن تندرج ادارتها في صفقات سياسية".

وكانت بعض الانباء تحدثت عن ادخال ملف إدارة محافظة كركوك، في محادثات تشكيل الحكومة، بين الاطار التنسيقي، والديمقراطي الكردستاني.

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