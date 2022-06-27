الإطاحة بلصين سرقا مبالع مالية من داخل دار تحت تهديد السلاح شرقي بغداد

2022/06/27 | 10:47 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت مديرية مكافحة الإجرام، اليوم الاثنين، الإطاحة بلصين لقيامهما بسرقة مبالغ مالية من داخل دار تحت تهديد السلاح شرقي العاصمة بغداد.وذكر بيان للمديرية ورد لوكالة ايرث نيوز، انه “بعد أن استخبرت مفارز مديرية مكافحة اجرام بغداد حول تعرض إحد الدور السكنية ضمن قاطع المسؤولية لحادث سرقة مبلغ من المال قدره 30 ألف […]

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